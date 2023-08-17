«Умная ржавчина» превратила грязную воду в чистую

«Умная ржавчина» превратила грязную воду в чистуюПолезная и крайне экологичная технология
Химики успешно модифицировали структуру наночастиц ржавчины, чтобы использовать их в качестве средства для очистки воды от различных загрязнителей.
Среди таковых можно отметить гербицид глифосат, гормон эстроген, микрочастицы пластика и капли масла.
Эта «умная ржавчина» представляет собой недорогой, нетоксичный и легко перерабатываемый материал.
Исследователи подчёркивают, что он может быть использован для удаления множества загрязнителей из воды. Основой технологии являются наночастицы из оксида железа, которые покрыты слоем фосфористой кислоты.
К этому слою присоединены молекулы, способные взаимодействовать с определёнными типами загрязнителей.
Одним из ключевых преимуществ данной технологии является возможность притягивать наночастицы с помощью магнита. Это делает процесс извлечения их из воды гораздо проще.
После очистки воды наночастицы можно использовать снова, что делает происходящее экологичным и экономически выгодным.