Умная техника и сервисы Xiaomi вновь заработали в России

Об этом стало известно из информации, предоставленной техподдержкой компании. Ранее многие пользователи из России столкнулись с тем, что их гаджеты исчезали из приложения Mi Home, а также были проблемы с входом в приложение из-за неработающего домена account.xiaomi.com.

На вопрос о возможных проблемах в будущем, представители техподдержки ответили отрицательно, подтвердив, что на текущий момент все сервисы функционируют в штатном режиме.

Стоит отметить, что проблемы с устройствами Xiaomi начались 4 октября, но уже к середине 5 октября большая часть сервисов была восстановлена. Теперь пользователи могут спокойно пользоваться всеми функциями своих девайсов.