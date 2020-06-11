"Умная" вытяжка для кухни от Xiaomi была официально представлена

Для управления устройством можно использовать смартфон, а производительность вытяжки составляет 20 кубических метров в минуту. Также она имеет 10 различных степеней защиты и способна выдержать нагрев до 230 °С.

Прямо сейчас новинка доступна для предзаказа по цене в 212 долларов.