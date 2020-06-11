Наука и технологии
Сегодня 10:55
"Умная" вытяжка для кухни от Xiaomi была официально представлена
С повышенной мощностью и приятной ценой
Буквально только что Xiaomi официально представила достаточно интересную и явно полезную в быту новинку — “умную” вытяжку Mijia. Устройство получило современный дизайн и достаточно невысокую цену.
Важно понимать, что данная вытяжка — не первая произведенная компанией, но первая с такой конструкцией. Устройство имеет более крупные габариты, чем прежняя версия, а также увеличенную мощность всасывания на пару с более широким вентиляционным отверстием для вывода дыма из кухни.
Для управления устройством можно использовать смартфон, а производительность вытяжки составляет 20 кубических метров в минуту. Также она имеет 10 различных степеней защиты и способна выдержать нагрев до 230 °С.
Прямо сейчас новинка доступна для предзаказа по цене в 212 долларов.