Умная зубная капа поможет в мониторинге здоровья и управлении техникой

MouthIO представляет собой прозрачный электронный ретейнер, который подходит под форму зубов и оснащен сенсорами для отслеживания движений челюсти. Это устройство может стать незаменимым для стоматологов, позволяя отслеживать такие проблемы, как бруксизм (скрежет зубами) и уровень бактерий в слюне.

Умная капа также может помочь людям с ограниченными возможностями: установленные сенсоры позволяют управлять смартфоном или компьютером с помощью движений языка. Например, простые касания языка к зубам могут использоваться для прокрутки страниц на экране.

Создание и установка MouthIO обойдется пользователям всего в 15 долларов и займет около двух часов, включая 3D-печать. Ученые продолжают улучшать устройство, работая над новыми материалами и дизайном, чтобы повысить комфорт и функциональность.