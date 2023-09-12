Умное кольцо Samsung станет «главным анонсом» презентации флагманских смартфонов Galaxy S24

Кольцо будет сосредоточено на отслеживании здоровья, включая мониторинг сна, частоту сердечных сокращений и физическую активность. Оно, предположительно, будет лишено большинства функций умных часов, и пока неясно, будет ли у него дисплей.

Производство устройства уже готово к массовому запуску, но процесс замедлен из-за необходимости получения дополнительных регуляторных разрешений. Меньший размер и менее навязчивый дизайн Galaxy Ring могут привлечь более широкую аудиторию, включая тех, кто предпочитает классические часы или вообще не хочет носить часы.