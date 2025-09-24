Умное кольцо Сбера с отслеживанием сна и пульса поступило в продажу в М.Видео за 25 тыс рублей

Умное кольцо Сбера с отслеживанием сна и пульса поступило в продажу в М.Видео за 25 тыс рублейПомогает ему нейросеть GigaChat
В продаже доступны восемь размеров и два цвета: черный и серый хром. Одного заряда батареи хватает до семи дней.
Кольцо отслеживает пульс, сатурацию, активность, фазы сна и уровень стресса. Благодаря плотному прилеганию к пальцу, измерения получаются точными.
Все данные собираются в мобильном приложении, где они преобразуются в метрики и сопровождаются персональными рекомендациями.
За советы отвечает нейросеть GigaChat, обученная на медицинских данных при участии специалистов. Она анализирует показатели, помогает улучшить сон, управлять стрессом и корректировать физические нагрузки.
При критических изменениях система советует обратиться к врачу сервиса СберЗдоровье.
Разработкой занималась команда SberDevices совместно с Центром индустрии здоровья Сбербанка и ведущими медицинскими экспертами.