Умное кольцо Сбера с отслеживанием сна и пульса поступило в продажу в М.Видео за 25 тыс рублей

В продаже доступны восемь размеров и два цвета: черный и серый хром. Одного заряда батареи хватает до семи дней.

Кольцо отслеживает пульс, сатурацию, активность, фазы сна и уровень стресса. Благодаря плотному прилеганию к пальцу, измерения получаются точными.

Все данные собираются в мобильном приложении, где они преобразуются в метрики и сопровождаются персональными рекомендациями.