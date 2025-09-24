Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2025, 08:00
Умное кольцо Сбера с отслеживанием сна и пульса поступило в продажу в М.Видео за 25 тыс рублей

Помогает ему нейросеть GigaChat
В магазинах М.Видео и Эльдорадо стартовали продажи умного кольца Sber стоимостью 24 990 рублей. Устройство выполнено из титана с PVD-покрытием и весит всего 5 граммов.
В продаже доступны восемь размеров и два цвета: черный и серый хром. Одного заряда батареи хватает до семи дней.

Кольцо отслеживает пульс, сатурацию, активность, фазы сна и уровень стресса. Благодаря плотному прилеганию к пальцу, измерения получаются точными.

Все данные собираются в мобильном приложении, где они преобразуются в метрики и сопровождаются персональными рекомендациями.

За советы отвечает нейросеть GigaChat, обученная на медицинских данных при участии специалистов. Она анализирует показатели, помогает улучшить сон, управлять стрессом и корректировать физические нагрузки.

При критических изменениях система советует обратиться к врачу сервиса СберЗдоровье.

Разработкой занималась команда SberDevices совместно с Центром индустрии здоровья Сбербанка и ведущими медицинскими экспертами.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
