Наука и технологии
Сегодня в 15:59
«Умную» метку Apple AirTag назвали небезопасной
И из-за этого сняли с продажи в Officeworks
Не успели новые метки Apple поступить в продажу, как нашлись магазины, которые изъяли её из продажи. К таковым относится и австралийский Officeworks, который назвал новинку от купертиновцев небезопасной.
Началось всё с того, что пользователь Reddit из Австралии попытался купить AirTag на официальном ритейлера. Но, как пишет GSMArena, ему это не удалось, так как меток не оказалось в ассортименте компании.
Тогда пользователь решил спросить у Officeworks, почему устройство нельзя найти в их каталоге. Представители магазина заявили, что метки AirTag удалили с полок магазина по соображениям безопасности.
Оказалось, что всё дело в том, что маленький элемент питания гаджета был слишком легкодоступен. Это и сделало его небезопасным.