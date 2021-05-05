«Умную» метку Apple AirTag назвали небезопасной

Началось всё с того, что пользователь Reddit из Австралии попытался купить AirTag на официальном ритейлера. Но, как пишет GSMArena, ему это не удалось, так как меток не оказалось в ассортименте компании.

Тогда пользователь решил спросить у Officeworks, почему устройство нельзя найти в их каталоге. Представители магазина заявили, что метки AirTag удалили с полок магазина по соображениям безопасности.

Оказалось, что всё дело в том, что маленький элемент питания гаджета был слишком легкодоступен. Это и сделало его небезопасным.