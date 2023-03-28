Умную повязку научили контролировать заживление ран и восстанавливать ткани

Хронические раны представляют собой значительное бремя для системы здравоохранения, которое только в США ежегодно обходится примерно в 25 млрд долларов. Свежая разработка исследователей призвана сделать проблему менее острой.

Повязка изготовлена из гибкого и эластичного полимера, содержащего встроенную электронику и лекарственные препараты. Датчики внутри повязки отслеживают состояние пациента, например, температуру, воспаление и наличие бактериальной инфекции.