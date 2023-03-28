Умную повязку научили контролировать заживление ран и восстанавливать ткани

Умную повязку научили контролировать заживление ран и восстанавливать тканиВот она, медицина будущего!
Учёные из Калифорнийского технологического института разработали умную повязку, которая способствует восстановлению тканей и контролирует процесс заживления хронических ран.
Фото: Lenta.ru
Хронические раны представляют собой значительное бремя для системы здравоохранения, которое только в США ежегодно обходится примерно в 25 млрд долларов. Свежая разработка исследователей призвана сделать проблему менее острой.
Повязка изготовлена из гибкого и эластичного полимера, содержащего встроенную электронику и лекарственные препараты. Датчики внутри повязки отслеживают состояние пациента, например, температуру, воспаление и наличие бактериальной инфекции.
Устройство может быть подключено к смартфону или компьютеру для передачи данных о состоянии раны. Кроме того, оно способно выпускать антибиотики непосредственно в место лечения и применять низкоуровневое электрическое поле для стимуляции роста тканей.
Следующий этап исследования, по словам специалистов — проверка эффективности повязки на людях.