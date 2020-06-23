"Умные" часы Apple Watch научат пользователей правильно мыть руки

Так, новая функция стала достаточно своевременной реакцией яблочной компании на эпидемию коронавируса в мире, ведь, как известно, тщательное мытье рук заметно снижает риск заболевания новой инфекцией. После того, как Apple Watch обновятся до новой версии watchOS, часы смогут отсчитывать время, которое пользователю необходимо проводить за мытьем рук, тем самым устройство сможет сделать данный процесс еще более качественным.

При этом для того, чтобы новая функция в своей работе использует такие датчики как сенсор движения и микрофон, а с программной стороны часам будет помогать машинное обучение на Apple Watch. Именно своеобразный искусственный интеллект сможет определять, начал ли человек мыть руки, основываясь на звуках вокруг и характерных движениях часов.