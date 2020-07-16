"Умные" часы Apple Watch научили открывать и заводить автомобили

Так, в рамках обновления, часы наконец-то получили поддержку цифровых автомобильных ключей Car Key. Что интересно, данная функция также заработала сегодня и на iPhone — этому поспособствовало свежее обновление iOS 13.6. Суть работы Car Key заключается в том, что с ее помощью можно открыть автомобиль с поддержкой NFC, завести его двигатель, управлять багажником и дверьми, а также давать доступ к ключам другим пользователям, вплоть до пяти человек.

В числе первых партнеров Apple на данном поприще стала BMW. Car Key поддерживается в моделях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M и Z4, производство которых началось после 1 июля 2020 года.