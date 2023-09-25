Умные часы Google Pixel Watch 4 представят лишь 4 октября, но их цена известна уже сейчас

Недавно просочившаяся информация также показала часы в чёрном цветовом исполнении. Несмотря на то, что официальный анонс устройства ожидается лишь 4 октября, многие детали уже стали известны благодаря утечкам.

Журналист WinFuture, Роланд Квандт, поделился не только предполагаемой стоимостью часов в Великобритании, но и изображением устройства в чёрном цвете.

Google ранее показала видео с девайсом в серебристом цвете, а теперь, благодаря сливу, мы можем увидеть их в ещё одном варианте.

С точки зрения дизайна, Pixel Watch 2 мало чем отличается от своего предшественника. Они сохраняют куполообразный дисплей с толстыми рамками и 1,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 384 x 384.

Однако основные изменения, вероятно, касаются внутренних характеристик. Ожидается, что часы будут оснащены улучшенным процессором, поддержкой ultra-wideband (UWB) и датчиком электродермальной активности для отслеживания стресса.

Также в часах может быть встроенный термометр для измерения температуры кожи.