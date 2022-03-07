«Умные» часы Google получат революционный способ управления

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«Умные» часы Google получат революционный способ управленияТакже им смогут похвастаться новые беспроводные наушники компании
Если верить последним утечка, в 2022 году Google представит свои первые смарт-часы — Pixel Watch. И хоть случиться это должно лишь в мае, уже сейчас в сети появились интересные подробности о необычных «фишках» девайса.
Так, если верить инсайдерам, поисковый гигант реализует в часах необычный способ управления. Пользователи смогут проводить пальцем по коже рядом с ними, тем самым выполняя те или иные действия на устройстве.
Соответствующий патент под названием «Кожный интерфейс для носимых устройств: слияние датчиков для улучшения качества сигнала» Google подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) ещё в середине 2020 года:
Отметим, что похожую возможность компания сумела реализовать и в наушниках. Правда, в случае с данным типом устройств, как и с «умными» часами, пока речь идёт лишь о патенте.
Напомним, что анонс Pixel Watch ожидается уже в рамках ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2022.
Источник: LetsGoDigital