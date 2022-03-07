«Умные» часы Google получат революционный способ управления

Так, если верить инсайдерам, поисковый гигант реализует в часах необычный способ управления. Пользователи смогут проводить пальцем по коже рядом с ними, тем самым выполняя те или иные действия на устройстве.

Соответствующий патент под названием «Кожный интерфейс для носимых устройств: слияние датчиков для улучшения качества сигнала» Google подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) ещё в середине 2020 года: