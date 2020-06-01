Наука и технологии
Сегодня 11:41
"Умные" часы Huawei позволят делать фото на расстоянии
Для этого достаточно лишь "соединить" часы со смартфоном
В сети появилась информация о том, что “умные” часы Huawei Watch GT2, благодаря свежему обновлению, позволят делать фото на расстоянии — при помощи подключения со смартфоном.
Речь идет о прошивке под номером 1.0.7.16, которая весит около 40 МБ и в первую очередь направлено на оптимизацию стабильности работы системы часов, а также добавление новых функций, таких как добавление кастомных спортивных функций и того самого дистанционного управления камерой.
Стоит напомнить, что для того, чтобы Huawei Watch GT2 успешно обновились, не поймав ошибки в процессе, необходимо, чтобы часы были заряжены как минимум на 20%. Сам процесс обновления проходит через фирменной приложение компании для “умных” девайсов.