Умные часы HUAWEI превзошли Apple Watch по продажам в России

По данным компании, россияне купили около 4,9 млн умных часов и браслетов на сумму 34 млрд рублей, а средняя цена устройства составила около 7000 рублей.

Главным сюрпризом стало лидерство HUAWEI, которая обошла Apple по продажам умных часов в количественном выражении. На долю бренда пришлось 18% рынка, тогда как Apple заняла лишь пятое место с 5%, уступив также Xiaomi и Redmi.

Первое место в штуках по-прежнему удерживают недорогие модели без бренда.

Если смотреть на выручку, HUAWEI также впереди с долей 26%, за ней идёт Apple (24%) и Samsung (11%).

Эксперты отмечают, что пользователи всё чаще выбирают устройства, способные интегрироваться с экосистемой смартфона, точно измерять параметры здоровья и работать дольше без подзарядки.