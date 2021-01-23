"Умные" часы Huawei смогут определять гипертонию и предупреждать об инфаркте

По словам представителей Huawei, сейчас специалисты компании трудятся над тремя исследованиями, которые приведут к появлению в нового функционала в “умных” часах. Одно из этих исследований направлено на внедрение в новом поколении часов функции измерения артериального давления для определения и предупреждения о наличии гипертонии. Для этого специалисты Huawei сотрудничают с ведущими медицинскими учреждениями Китая.

Целью еще одного исследования Huawei стоит оснащение часов возможностью распознавать температуру тела пользователя. Для этого специалисты планируют добавить в гаджет высокоточные датчики. Представители производителя упомянули также об исследовании, в рамках которого планируется добавить в часы способность предупреждать о стенокардии или инфаркте миокарда. Предполагается, что все нововведения появятся в устройствах серии Huawei Watch 3 и Watch GT 3.