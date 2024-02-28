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Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 08:57
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Умные часы на Google Wear OS станет сложнее взломать

Но взамен пришлось пожертвовать функциональностью циферблатов
Google представила Watch Face Format (WFF) для Wear OS 4 и теперь призывает разработчиков переходить на него.

WFF — это XML-формат для создания циферблатов, который не содержит исполняемого кода, что делает взлом часов сложнее.

Разработанный в сотрудничестве с Samsung, WFF, по словам Google, требует «меньше обслуживания и обновлений, чем те, что созданы с помощью библиотек Jetpack Watch Face».

Платформа Wear OS сама заботится о логике отображения циферблата, так что разработчики могут сосредоточиться на своих идеях, а не на оптимизации кода или энергопотреблении.

WFF-циферблаты рендерятся на сопроцессоре (MCU), что, по словам Google, «помогает подготовить циферблаты к будущим оптимизациям в будущих устройствах для лучшего использования батареи».

Некоторые разработчики отмечают, что Watch Face Format не позволяет создавать сложные функции или анимации, и Google, похоже, склоняется к более простым дизайнам.

С другой стороны, WFF существует менее года. Будущие версии могут предоставить им больше возможностей для кастомизации.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#умные часы
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#Wear OS
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#Google