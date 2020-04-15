Умные часы на системе Google будут напоминать мыть руки для защиты от коронавируса

Для этого последнее обновления ОС для часов получило полноценное приложение под названием Hand Wash Timer. После того, как пользователь запустить его, часы будут напоминать ему о необходимости водной процедуры каждые три часа. При этом у программы есть и другой полезный функционал — непосредственно перед мытьем рук можно будет запустить 40-секундный обратный отчет. И пускай ВОЗ рекомендует мыть руки не менее 20 секунд, 40 секунд вряд ли нанесут вред организму.