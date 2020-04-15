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Умные часы на системе Google будут напоминать мыть руки для защиты от коронавируса
Что очень актуально в современных реалиях
В последнее время вопрос постоянного мытья рук не кажется таким уж переоцененным и избыточным — это один из самых эффективных на сегодняшний день методов защиты от коронавируса. По всей видимости, так же подумали и разработчики из Google, добавившие в свою операционную систему Wear OS новую функцию. Теперь “умные” часы, работающие на ней, будут напоминать пользователям мыть руки каждые три часа.
Для этого последнее обновления ОС для часов получило полноценное приложение под названием Hand Wash Timer. После того, как пользователь запустить его, часы будут напоминать ему о необходимости водной процедуры каждые три часа. При этом у программы есть и другой полезный функционал — непосредственно перед мытьем рук можно будет запустить 40-секундный обратный отчет. И пускай ВОЗ рекомендует мыть руки не менее 20 секунд, 40 секунд вряд ли нанесут вред организму.
Напомним, что на момент написания данного материала по всему миру около 2 млн человек было заражено новым коронавирусом, причем около 25 тыс из них находились на территории России.