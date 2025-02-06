Умные часы начнут выявлять сердечную недостаточность

Метод основан на продвинутом анализе временных рядов, который был разработан исследовательской группой. Этот анализ позволяет изучать зависимости между интервалами между ударами сердца на разных временных шкалах, а также другие сложные характеристики, характерные для различных заболеваний сердца.

В ходе исследования ученые проанализировали международные базы данных с длительными ЭКГ-записями от здоровых людей и пациентов с заболеваниями сердца. Особенно большое внимание было уделено различению пациентов с сердечной недостаточностью и здоровых людей. Новый метод показал точность диагностики 90%, что подтверждает его эффективность и надежность.

Данный метод значительно упрощает и удешевляет процесс диагностики сердечной недостаточности. В настоящее время для диагностики заболевания часто используются дорогие и сложные методы, такие как эхокардиография. Новый способ позволяет выявлять сердечную недостаточность с помощью доступных устройств, таких как умные часы и мониторы сердечного ритма. Это может привести к более раннему обнаружению сердечных заболеваний, что, в свою очередь, улучшит лечение и прогноз пациентов.