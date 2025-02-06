Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2025, 23:28
1 мин.

Умные часы начнут выявлять сердечную недостаточность

Новое исследование
Ученые из Университета Тампере (Финляндия) разработали новый способ диагностики сердечной недостаточности, который можно применять с помощью умных часов и других устройств для измерения пульса. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Heart Rhythm O2, показывают, что анализ интервалов между ударами сердца (RR-интервалы) позволяет точно выявить это заболевание.
Умные часы начнут выявлять сердечную недостаточность

© Ferra.ru

Метод основан на продвинутом анализе временных рядов, который был разработан исследовательской группой. Этот анализ позволяет изучать зависимости между интервалами между ударами сердца на разных временных шкалах, а также другие сложные характеристики, характерные для различных заболеваний сердца.

В ходе исследования ученые проанализировали международные базы данных с длительными ЭКГ-записями от здоровых людей и пациентов с заболеваниями сердца. Особенно большое внимание было уделено различению пациентов с сердечной недостаточностью и здоровых людей. Новый метод показал точность диагностики 90%, что подтверждает его эффективность и надежность.

Данный метод значительно упрощает и удешевляет процесс диагностики сердечной недостаточности. В настоящее время для диагностики заболевания часто используются дорогие и сложные методы, такие как эхокардиография. Новый способ позволяет выявлять сердечную недостаточность с помощью доступных устройств, таких как умные часы и мониторы сердечного ритма. Это может привести к более раннему обнаружению сердечных заболеваний, что, в свою очередь, улучшит лечение и прогноз пациентов.

Умные часы начнут выявлять сердечную недостаточность

© Heart Rhythm O2