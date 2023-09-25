Умные часы Pixel Watch 2 научатся использовать Google Ассистента без подключения к Интернету

Это реакция бренда на аналогичный функционал Apple Watch Series 9, где Siri может работать оффлайн.

На текущий момент устройства Google, такие как Pixel Watch или смартфоны Pixel, ограничены в функционале ассистента в автономном режиме. Однако Pixel Watch 2 принесёт изменения: устройство сможет обрабатывать голосовые команды локально, не отправляя запросы на сервер.

Такой подход ускорит выполнение базовых действий, например, установку таймера или включение фонарика.

Стоит отметить, что Apple уже реализовала подобную возможность в своих часах. Теперь Google делает шаг в том же направлении, стремясь сделать свои устройства ещё более автономными для пользователей.