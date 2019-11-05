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Умные часы Xiaomi лишены поддержки самой ожидаемой функции NFC

Возможно, ситуацию исправят в международной версии
Сегодня утром Xiaomi анонсировала свои первые “умные” часы — Xiaomi Mi Watch. Устройство получилось практически идеальным, разве что немного подкачала автономность. Но судя по новым данным, в копилку разочарований, которые может принести новинка китайского гиганта, может добавиться еще один неприятный аспект.

Так, если верить официальному сайту компании, наличие NFC, судя по всему, не означает поддержки Google Pay. По крайней мере в описании продукта есть упоминание возможности оплаты проезда, а также доступность данной функции на территории более 200 городов Китая. Но компания ни слова не написала о том, что Mi Watch будут поддерживать Google Pay. Вполне вероятно, что международная версия часов все же получит долгожданную функцию, но с другой стороны, компания пока ни слова не обронила о появлении новинки за пределами Китая.

Напомним, что новинка основана на базе процессора Snapdragon Wear 3100, имеет 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. Работают “умные” часы Xiaomi на основе Wear OS, поверх которой установлена фирменная оболочка MIUI for Watches.