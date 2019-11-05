Умные часы Xiaomi лишены поддержки самой ожидаемой функции NFC
Так, если верить официальному сайту компании, наличие NFC, судя по всему, не означает поддержки Google Pay. По крайней мере в описании продукта есть упоминание возможности оплаты проезда, а также доступность данной функции на территории более 200 городов Китая. Но компания ни слова не написала о том, что Mi Watch будут поддерживать Google Pay. Вполне вероятно, что международная версия часов все же получит долгожданную функцию, но с другой стороны, компания пока ни слова не обронила о появлении новинки за пределами Китая.
Напомним, что новинка основана на базе процессора Snapdragon Wear 3100, имеет 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. Работают “умные” часы Xiaomi на основе Wear OS, поверх которой установлена фирменная оболочка MIUI for Watches.