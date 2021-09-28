«Умные» часы Xiaomi Mi Watch продают по минимальной цене

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«Умные» часы Xiaomi Mi Watch продают по минимальной ценеЗа 6 778 рублей
«Умные» часы Xiaomi Mi Watch, которые в России продаются сейчас за 8-9 тысяч рублей, предлагаются на AliExpress по минимальной цене. Так, купить их можно 6 778 рублей.
Напомним, что Xiaomi Mi Watch оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-экраном, а весят всего 32 г. Они способны мониторить частоту сердечных сокращений без остановки, выявлять содержание кислорода в крови (SpO2) и даже максимальный уровень потребления кислорода (VO2 max). Помимо прочего благодаря устройству можно отслеживать качество и длительность сна, а также уровень стресса и утомляемости.
Отметим также, что в них встроено более 100 спортивных режимов и циферблатов. Часы позволяют получать уведомления с приложений и управлять музыкой на смартфоне. Купить их со скидкой можно перейдя по этой ссылке.