«Умные» часы Xiaomi Mi Watch продают по минимальной цене

Напомним, что Xiaomi Mi Watch оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-экраном, а весят всего 32 г. Они способны мониторить частоту сердечных сокращений без остановки, выявлять содержание кислорода в крови (SpO2) и даже максимальный уровень потребления кислорода (VO2 max). Помимо прочего благодаря устройству можно отслеживать качество и длительность сна, а также уровень стресса и утомляемости.