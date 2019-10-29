"Умные" часы Xiaomi обзаведутся странным вырезом на корпусе

Так, некоторые интернет-пользователи полагают, что это полноценный слот для SIM-карты или карты памяти. Но учитывая, что другие данные говорят нам о том, что в “умных” часах от Xiaomi будет использоваться eSIM, более правдоподобным кажется вариант с вырезом для карты памяти. С другой стороны, ничто не мешает быть данному вырезу обыкновенным громкоговорителем, правда в немного необычной форме.