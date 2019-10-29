Наука и технологии
Сегодня 14:45
"Умные" часы Xiaomi обзаведутся странным вырезом на корпусе
Возможно, это просто внешний динамик
В связи со скорым анонсом первых “умных” часов от Xiaomi, компания допускает все больше утечек касательно собственной новинки. Так, если буквально недавно мы узнали, что устройство будет достаточно автономным, чтобы в какой-то степени заменить владельцу смартфон, то сейчас стало известно, что в устройстве появится достаточно странный вырез, природа которого пока не совсем ясна.
Так, некоторые интернет-пользователи полагают, что это полноценный слот для SIM-карты или карты памяти. Но учитывая, что другие данные говорят нам о том, что в “умных” часах от Xiaomi будет использоваться eSIM, более правдоподобным кажется вариант с вырезом для карты памяти. С другой стороны, ничто не мешает быть данному вырезу обыкновенным громкоговорителем, правда в немного необычной форме.
Также в сети появились свежие изображения Xiaomi Mi Watch сразу в двух цветовых вариантах: сером и темно-сером.
Официальная презентация новинки ожидается уже 5 ноября, вместе с новым камерофоном компании Xiaomi Mi CC9 Pro и новым поколением “умных” телевизоров Mi TV 5.
Самое читаемое