Наука и технологии
Сегодня 13:02
"Умные" часы Xiaomi рухнули в цене
Речь о Amazfit Health Watch
Буквально несколько дней назад китайский гигант Xiaomi показал свои новые “умные” часы Xiaomi Watch Color. Так, новый анонс компании спровоцировал снижение стоимости на другие часы, а именно Amazfit Health Watch с поддержкой функции ЭКГ.
Так, если на старте продаж Amazfit Health Watch можно было приобрести за 100 долларов или 6,2 тыс рублей, то уже сегодня их можно купить всего за 72 доллара или 4,4 тыс рублей.
Напомним, что ключевой особенность Health Watch, которая и отличает данную модель “умных” часов от других устройств Amazfit, является способность определять нерегулярный сердечный ритм владельца за счет поддержки опции измерения ЭКГ. Память устройства позволяет сохранять до 60 обследований ЭКГ сроком до 30 дней, а это два измерения ежедневно.