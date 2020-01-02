"Умные" часы Xiaomi рухнули в цене

Так, если на старте продаж Amazfit Health Watch можно было приобрести за 100 долларов или 6,2 тыс рублей, то уже сегодня их можно купить всего за 72 доллара или 4,4 тыс рублей.

Напомним, что ключевой особенность Health Watch, которая и отличает данную модель “умных” часов от других устройств Amazfit, является способность определять нерегулярный сердечный ритм владельца за счет поддержки опции измерения ЭКГ. Память устройства позволяет сохранять до 60 обследований ЭКГ сроком до 30 дней, а это два измерения ежедневно.