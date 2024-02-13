Умные часы Xiaomi Watch 2 появились в продаже за пределами Китая

Девайс, представленный как преемник популярной модели Watch 2 Pro, обещает пользователям «новый уровень взаимодействия с технологиями».

Xiaomi Watch 2 выделяются на фоне предшественников отсутствием функциональной короны с правой стороны, но сохраняют привлекательный 1.43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей и режимом Always on display.

Благодаря водонепроницаемости 5ATM, эти часы станут надежным спутником в любых приключениях.

Под капотом Xiaomi Watch 2 скрывается достаточно мощный чипсет Snapdragon W5+ Gen 1, благодаря которому время работы устройства достигает 65 часов без подзарядки.

Умные часы работают на операционной системе Wear OS от Google, предлагая пользователям широкий спектр предустановленных приложений, включая Google Wallet, Google Maps и Play Store.

Кроме того, устройство поддерживает Bluetooth 5.2, WiFi, NFC, GPS и GNSS, обеспечивая высокую функциональность и удобство использования.

Стоимость новинки варьируется от $199 до €219, в зависимости от рынка.