Умные датчики помогут выявить усталость работников на заводах

Система, разработанная командой ученых, измеряет сердечный ритм, вариабельность сердечного ритма, температуру кожи и двигательные паттерны с шести точек на туловище и руках. В исследовании участвовали 43 человека в возрасте от 18 до 56 лет, которые выполняли сложные производственные задачи в условиях, имитирующих уровень усталости.

Модель машинного обучения смогла предсказать уровень усталости в реальном времени на основе физиологических данных участников. В универсальных трендах была выявлена связь между движениями не доминирующей руки и усталостью.

Тестирование системы на крупных фабриках показало, что рабочие оценили ее как ненавязчивую и удобную в использовании. Эта технология имеет потенциал для улучшения безопасности на производстве и снижения рисков для работников.