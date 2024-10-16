Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2024, 09:00
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Умные датчики помогут выявить усталость работников на заводах

Новая система мониторинга повышает безопасность труда
Разработка системы носимых датчиков и машинного обучения позволяет непрерывно отслеживать физическую усталость работников на фабриках. Учитывая, что заводская работа может быть физически тяжелой, важно обеспечить безопасные условия труда, чтобы снизить риск травм и хронических заболеваний, а также повысить производительность.
Умные датчики помогут выявить усталость работников на заводах

© Ferra.ru

Система, разработанная командой ученых, измеряет сердечный ритм, вариабельность сердечного ритма, температуру кожи и двигательные паттерны с шести точек на туловище и руках. В исследовании участвовали 43 человека в возрасте от 18 до 56 лет, которые выполняли сложные производственные задачи в условиях, имитирующих уровень усталости.

Модель машинного обучения смогла предсказать уровень усталости в реальном времени на основе физиологических данных участников. В универсальных трендах была выявлена связь между движениями не доминирующей руки и усталостью.

Тестирование системы на крупных фабриках показало, что рабочие оценили ее как ненавязчивую и удобную в использовании. Эта технология имеет потенциал для улучшения безопасности на производстве и снижения рисков для работников.

Умные датчики помогут выявить усталость работников на заводах

© Payal Mohapatra and Vasudev Aravind