"Умные" гаджеты с микрофоном обвинили в возможной прослушке пользователей

”Любые "умные" устройства, в которых есть микрофон, могут представлять опасность перехвата звука, и, в частности, речи. Информация из конфиденциальных разговоров, какие-то пароли и так далее — все, озвученное рядом с такими девайсами, может быть перехвачено третьей стороной”, - рассказал консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин.

По словам специалиста, абсолютно все устройства подобного типа, которые имеют встроенные микрофоны и доступ в интернет, способны не только записывать все, что происходит вокруг, но и отправлять собранные данные на сервера разработчиков. В дальнейшем полученная информация может быть использована в различных целях: начиная от формирования таргетированной рекламы и заканчивая куда менее законными делами, например, в случае взлома сервером компании-разработчика.