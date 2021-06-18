«Умные» камеры в офисе Canon впускают только улыбающихся работников

Напомним, что Canon Information Technolog же в прошлом году анонсировала систему управления рабочим пространством. Состоит она в том числе и из камер, которые впускают в помещение и позволяют бронировать переговорные кабинеты только тем сотрудникам, на чьих лицах зафиксирована улыбка.

Таким образом Canon намерена обеспечить офис более позитивной атмосферой в постпандемийный период. В то же время, данная инициатива пришлась по нраву не всем работника. Некоторые посчитали, что Canon теперь манипулирует не только временем специалистов, но их их эмоциями.

Известно, что соответствующие камеры установлены в офисе Пекина. Продается само ПО в Сингапуре.