“Умные" кроссовки показали небывалый рост популярности

Причем что самое-то интересное, популяризатором данного сегмента, как и в случае с фитнес-браслетами, стало повальное увлечение людей здоровым образом жизни и спортом. В связи с этим производители вкладывают все больше денег в исследования и разработку подобных устройств, в связи с чем все больше людей начинают интересоваться “умными” девайсами для здоровья и так по кругу.