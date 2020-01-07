“Умные" кроссовки показали небывалый рост популярности
Причем что самое-то интересное, популяризатором данного сегмента, как и в случае с фитнес-браслетами, стало повальное увлечение людей здоровым образом жизни и спортом. В связи с этим производители вкладывают все больше денег в исследования и разработку подобных устройств, в связи с чем все больше людей начинают интересоваться “умными” девайсами для здоровья и так по кругу.
Аналитики предложили компаниям, занимающимся продажей подобных девайсов, придерживаться стратегии, при которой основные силы будут направлены на сохранение и расширение клиентской базы. Также специалисты считают, что в будущем рынок все чаще будет видеть различные коллаборации популярных обувных брендов и производителей техники для того, чтобы увеличивать количество покупателей “умных” кроссовок.