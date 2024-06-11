«Умные» лампы Сбера научились подстраивать освещение под время суток

Правильное освещение влияет на здоровье, и новый режим «Адаптивный свет» в устройствах Умного дома Sber помогает поддерживать биологические ритмы человека. Этот режим автоматически подстраивает температуру освещения под естественный свет за окном. Все умные осветительные приборы Sber и совместимые устройства партнёров получат это обновление. Линейка SberDevices также пополнилась умной сверхъяркой лампой А70 с повышенной энергоэффективностью.

Режим «Адаптивный свет» разработан на основе научных исследований циркадных ритмов. Биологические часы человека ориентируются на яркость и цветовую температуру света: холодный свет днём бодрит, а тёплый вечером помогает расслабиться. Осветительные устройства Sber в этом режиме подстраивают свет так, чтобы облегчить пробуждение, поддержать дневную продуктивность и помочь уснуть вечером.

Активировать режим можно через мобильное приложение или голосом с помощью ассистента. Салют на умных колонках и телевизорах. Это делает использование умного освещения простым и удобным, способствуя улучшению качества жизни.