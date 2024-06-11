Наука и технологии
Опубликовано 11 июня 2024, 18:06
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«Умные» лампы Сбера научились подстраивать освещение под время суток

Чтобы соответствовать биологическим часам человека
Сбер добавил функции автоматической регулировки цветовой температуры «умных» лампочек
«Умные» лампы Сбера научились подстраивать освещение под время суток
© Сбер

Правильное освещение влияет на здоровье, и новый режим «Адаптивный свет» в устройствах Умного дома Sber помогает поддерживать биологические ритмы человека. Этот режим автоматически подстраивает температуру освещения под естественный свет за окном. Все умные осветительные приборы Sber и совместимые устройства партнёров получат это обновление. Линейка SberDevices также пополнилась умной сверхъяркой лампой А70 с повышенной энергоэффективностью.

Режим «Адаптивный свет» разработан на основе научных исследований циркадных ритмов. Биологические часы человека ориентируются на яркость и цветовую температуру света: холодный свет днём бодрит, а тёплый вечером помогает расслабиться. Осветительные устройства Sber в этом режиме подстраивают свет так, чтобы облегчить пробуждение, поддержать дневную продуктивность и помочь уснуть вечером.

Активировать режим можно через мобильное приложение или голосом с помощью ассистента. Салют на умных колонках и телевизорах. Это делает использование умного освещения простым и удобным, способствуя улучшению качества жизни.