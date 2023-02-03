Умные линзы научили бороться с развивающейся слепотой

Глаукома — это заболевание, являющееся одной из основных причин слепоты среди людей и характеризующееся повышенным давлением внутри глаза. Это, в свою очередь, и приводит к повреждению зрительного нерва.

Новые тераностические контактные линзы, разработанные компанией POSTECH, оснащены встроенным датчиком контроля внутреглазного давления и системой доставки лекарств, которая активируется при обнаружении его повышения.

Сообщается, что устройство включает в себя беспроводную систему питания и связи, интегрированный чип и систему доставки лекарств, соединённые полыми золотыми нанопроводами.

Напомним, что ранее, в ноябре 2022 года, исследователи из Калифорнийского университета также обнаружили, что ускоренная деградация глазных тканей является основной причиной гибели ганглиозных клеток сетчатки при глаукоме.