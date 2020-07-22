"Умные" очки Apple Glasses превратят любую поверхность в сенсорную

По крайней мере, об этом говорят данные, описанные в патенте, найденном интернет-инсайдерами. Согласно им, очки дополненной реальности от Apple смогут проецировать элементы пользовательского интерфейса на любую поверхность в реальном мире, при этом они как ни в чем не бывало смогут реагировать на вполне физические прикосновения, смахивания и прочие привычные нам жесты.

Напомним, что утечки последних месяцев утверждают, что у Apple Glasses достаточно сложная судьба. Так, например, изначально планировалось, что их представят уже осенью 2020 года, но из-за недостаточной законченности продукта, было решено перенести презентацию и релиз на более поздний срок. Сейчас, судя по всему, Apple метит на 2021-2022 гг.