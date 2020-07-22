Наука и технологии
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"Умные" очки Apple Glasses превратят любую поверхность в сенсорную
Компания готовит очередную революцию
Уже многие годы компания Apple занимается масштабными разработками в сфере дополненной реальности (AR). Судя по тому, что практически каждая презентация новых iPhone не обходится без сегмента с демонстрацией свежих наработок в данной области, технологический гигант и вправду всерьез настроен в развитии AR. Сейчас же стало известно, что Apple реализует крайне интересные наработки в этой области в своем новом продукте. Так, “умные" очки Apple Glasses превратят любую поверхность в сенсорную.
По крайней мере, об этом говорят данные, описанные в патенте, найденном интернет-инсайдерами. Согласно им, очки дополненной реальности от Apple смогут проецировать элементы пользовательского интерфейса на любую поверхность в реальном мире, при этом они как ни в чем не бывало смогут реагировать на вполне физические прикосновения, смахивания и прочие привычные нам жесты.
Напомним, что утечки последних месяцев утверждают, что у Apple Glasses достаточно сложная судьба. Так, например, изначально планировалось, что их представят уже осенью 2020 года, но из-за недостаточной законченности продукта, было решено перенести презентацию и релиз на более поздний срок. Сейчас, судя по всему, Apple метит на 2021-2022 гг.