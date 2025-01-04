«Умные» очки Apple назвали выходом для компании из-за минусов гарнитуры Vision Pro

По мнению Харди, Apple рискует остаться без аудитории на фоне скачка в развитии ИИ, если не разберётся c очками Apple Glasses. По словам обозревателя, Apple Vision Pro — лучшая гарнитура дополненной реальности, но «она огромная, дорогая и её развитие займёт годы». Поэтому, чтобы развить более доступный продукт, Apple должна начать с базового устройства — «умных» очков Apple Glasses, которые объединят камеру, динамики и голосового помощника Siri.

«В отличие от передовых очков Meta* Ray-Bans, Apple Glasses будут иметь ограниченные функции и для работы потребуется iPhone. Однако, это базовое устройство будет иметь больше возможностей, чем AirPods, и будет стоить менее $500. Ожидается, что Apple Glasses появятся на рынке не раньше 2030 года».

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.