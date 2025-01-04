Наука и технологии
Опубликовано 04 января 2025, 00:00
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«Умные» очки Apple назвали выходом для компании из-за минусов гарнитуры Vision Pro

Иначе вендор рискует потерять рынок
Обозреватель популярного портала Cult of Mac о компании Apple Эд Харди сообщил, ссылаясь на свои источники, что вендор может потерять рынок «умных» устройств, если не разберётся с проблемой смарт-очков.
«Умные» очки Apple назвали выходом для компании из-за минусов гарнитуры Vision Pro
© Xrtoday.com

По мнению Харди, Apple рискует остаться без аудитории на фоне скачка в развитии ИИ, если не разберётся c очками Apple Glasses. По словам обозревателя, Apple Vision Pro — лучшая гарнитура дополненной реальности, но «она огромная, дорогая и её развитие займёт годы». Поэтому, чтобы развить более доступный продукт, Apple должна начать с базового устройства — «умных» очков Apple Glasses, которые объединят камеру, динамики и голосового помощника Siri.

«В отличие от передовых очков Meta* Ray-Bans, Apple Glasses будут иметь ограниченные функции и для работы потребуется iPhone. Однако, это базовое устройство будет иметь больше возможностей, чем AirPods, и будет стоить менее $500. Ожидается, что Apple Glasses появятся на рынке не раньше 2030 года».

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:Cult of Mac
Автор:Андрей Кадуков
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