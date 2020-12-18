«Умные» очки Apple смогут автоматически затемнять линзы

Делаться это будет для того, чтобы пользователи могли лучше видеть информацию, демонстрируемую в режиме дополненной реальности (AR), сообщает AppleInsider. Что интересно, изначально данная функция разрабатывалась для людей с проблемами зрения, но в рамках тестирования стало ясно, что она будет полезна и обычным пользователям.