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«Умные» очки Apple смогут автоматически затемнять линзы
И всё для того, что контент в дополненной реальности воспринимался максимально комфортно
В ближайшие год-полтора от Apple ждут анонса совершенно нового для компании продукта — «умных» очков. И чем меньше остаётся ждать до дня презентации, тем больше начинает появляться в сети интересных слухов о новинке. Так, например, стало известно, что смарт-очки компании смогут автоматически затемнять линзы.
Делаться это будет для того, чтобы пользователи могли лучше видеть информацию, демонстрируемую в режиме дополненной реальности (AR), сообщает AppleInsider. Что интересно, изначально данная функция разрабатывалась для людей с проблемами зрения, но в рамках тестирования стало ясно, что она будет полезна и обычным пользователям.
Apple уже успела подать патентную заявку, в которой описывает принцип работы своей технологии. Если судить по документу, то новая функция сможет динамически менять яркость линз, что в свою очередь позволит лучше воспринимать наложенные графические эффекты, не вызывая ощущения чужеродности.