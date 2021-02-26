Наука и технологии
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"Умные" очки Apple смогут улавливать далекие звуки и информировать об их местонахождении
И также самоочищаться
В сети продолжают распространяться подробности о грядущих “умных” очках Apple. На этот раз источники поделились информацией из поданного американским производителем патента, благодаря которому выяснилось, что Apple Glass смогут улавливать далекие звуки и информировать об их местонахождении.
Об этом пишет издание AppleInsider. В обнародованном патенте производитель детально описывает “звуковую обратную связь для устройства с креплением на голову”. Предполагается, что эта технология будет реализована в Apple Glass и будет способствовать улавливанию очками далеких звуков с последующим информированием об их местоположении пользователя. Таким образом устройство сможет направлять владельца к источнику звуков, которых он не смог бы услышать.
Помимо прочего в патенте нашли упоминание и функции самоочистки.