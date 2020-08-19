"Умные" очки Samsung получат спортивный дизайн

Что интересно, не изображениях, прикрепленных выше, можно увидеть, что сверху, над линзами, будет иметься массивная вставка. Судя по всему, именно там расположится “мозг” очков Samsung, а также различные датчики, аккумулятор и камера. К сожалению, на данный момент все еще нет информации, когда и по какой цене устройство появится в продаже. Но если Apple представит свою новинку в 2021 году, примерно в то же время можно ожидать и анонса от Samsung.