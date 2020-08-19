Наука и технологии
Сегодня 14:31
"Умные" очки Samsung получат спортивный дизайн
Интересный ход со стороны компании
В 2021 году ожидается анонс первых “умных” очков Apple, которые, судя по слухам, будут максимально похожи на типичный повседневный аксессуар. Но тут, практически сразу после анонса новых флагманских смартфонов Galaxy Note 20, в сети появилась информация о новой разработке Samsung — судя по всему, первые “умные” очки корейской компании, в противовес Apple, получат спортивный дизайн.
По крайней мере, именно это следует из свежеобнаруженного патента техногиганта из Южной Кореи. Согласно тому же патенту стало известно и то, что девайс имеет металлическую конструкцию и синтетическую отделку.
Что интересно, не изображениях, прикрепленных выше, можно увидеть, что сверху, над линзами, будет иметься массивная вставка. Судя по всему, именно там расположится “мозг” очков Samsung, а также различные датчики, аккумулятор и камера. К сожалению, на данный момент все еще нет информации, когда и по какой цене устройство появится в продаже. Но если Apple представит свою новинку в 2021 году, примерно в то же время можно ожидать и анонса от Samsung.