Умные очки Samsung с ИИ и бесконтактной оплатой покажут уже в январе 2025 года

По данным Yonhap News, презентация будет ограничена демонстрацией изображения или видео, а полноценный запуск устройства состоится в III квартале 2025 года.

Очки будут работать на платформе, разработанной Samsung совместно с Google, основанной на Android.

В основу функционала войдут технологии дополненной реальности (XR), управление жестами и бесконтактная оплата. Примечательно, что устройство, по слухам, не будет оснащено дисплеем и будет весить около 50 граммов, напоминая умные очки Ray-Ban.

Samsung также планирует представить XR-платформу в декабре 2024 года, что станет важным шагом в развитии экосистемы умных устройств компании.