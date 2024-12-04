Умные очки Samsung с ИИ и бесконтактной оплатой покажут уже в январе 2025 года

Опубликовано 04 декабря 2024, 08:211 мин.
Умные очки Samsung с ИИ и бесконтактной оплатой покажут уже в январе 2025 годаЖдем-ждем-ждем
Samsung готовится к анонсу своих первых умных очков одновременно с дебютом Galaxy S25 на мероприятии Unpacked, которое пройдет 22 января 2025 года.
По данным Yonhap News, презентация будет ограничена демонстрацией изображения или видео, а полноценный запуск устройства состоится в III квартале 2025 года.
Очки будут работать на платформе, разработанной Samsung совместно с Google, основанной на Android.
В основу функционала войдут технологии дополненной реальности (XR), управление жестами и бесконтактная оплата. Примечательно, что устройство, по слухам, не будет оснащено дисплеем и будет весить около 50 граммов, напоминая умные очки Ray-Ban.
Samsung также планирует представить XR-платформу в декабре 2024 года, что станет важным шагом в развитии экосистемы умных устройств компании.