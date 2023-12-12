Умные телевизоры Сбера начнут производить в Новгородской области

Сбер и SberDevices решили переместить половину производства умных телевизоров Sber в особую экономическую зону «Новгородская». Этот план был представлен в рамках совещания наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская». Планируется начать оснащение производственной площадки в 2024 году, а запуск производства ожидается в четвёртом квартале того же года. Площадь производства составит 7500 квадратных метров, где будут собирать телевизоры размером от 43 до 75 дюймов.

В ходе производства планируется использовать современное оборудование и занять более 200 высококвалифицированных сотрудников. Основные технологические процессы будут автоматизированы для уменьшения стоимости производства, при этом каждый телевизор будет подвергаться строгому контролю качества. Этот шаг поможет повысить эффективность производства и удовлетворить потребности в качественных умных телевизорах на рынке.