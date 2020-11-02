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"Умные" весы Huawei научили составлять персональную тренировку
Также они могут вычислять частоту пульса пользователя
Китайский технологический гигант Huawei выпустил очередную новинку. На этот раз речь об “умных” весах Smart Body Fat Scale 3, которых научили составлять пользователю персональную тренировку, в соответствии с его показателями.
Особенностью новых весов является то, что помимо стандартной функции вычисления веса человека, они могут выявлять и другие важные показатели, в том числе и частоту пульса. Также устройство, благодаря встроенному алгоритму на базе искусственного интеллекта, может сравнивать полученные показатели с нормативами для возраста пользователя, советуя персонально составленную программу занятий, направленную на улучшение здоровья.
В фирменном приложении HUAWEI Sports Health, которое поддерживается весами, представлен большой ассортимент учебных курсов. В том числе пользователей обучают сжигать жир и наращивать мышечную массу. Оценили новые “умные” весы в 25 долларов.