"Умные" весы Huawei научили составлять персональную тренировку

Особенностью новых весов является то, что помимо стандартной функции вычисления веса человека, они могут выявлять и другие важные показатели, в том числе и частоту пульса. Также устройство, благодаря встроенному алгоритму на базе искусственного интеллекта, может сравнивать полученные показатели с нормативами для возраста пользователя, советуя персонально составленную программу занятий, направленную на улучшение здоровья.

В фирменном приложении HUAWEI Sports Health, которое поддерживается весами, представлен большой ассортимент учебных курсов. В том числе пользователей обучают сжигать жир и наращивать мышечную массу. Оценили новые “умные” весы в 25 долларов.