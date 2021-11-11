Умный браслет для больных эпилепсией заранее предупредит о приступе

Доктор Бенджамин Бринкманн, специалист по неврологическим заболеваниям, предложил концепцию устройства, работа которого основана на анализе закономерностей, свидетельствующих о развитии эпилептического приступа.

В исследовании участвовали 6 пациентов с диагностированной лекарственно-устойчивой эпилепсией, которые в течение года носили специальные браслеты на запястьях в дополнение к имплантированным устройствам нейростимуляции, измеряющим электрическую активность мозга. Браслеты записывали данные электрических характеристик кожи, температуры тела, кровотока, частоты сердечных сокращений, а также данные акселерометрии, отслеживавшей движение.

На основе этой информации устройства предупреждали о приступе за 30 минут до начала. За это время человек мог или подготовиться к такой ситуации, или вовсе купировать приступ.

По словам врачей, разработка не только полезна для пациентов, потому что повышает качество их жизни, но и свидетельствует о том, что предупреждать эпилептические приступы можно без прямого измерения мозговой активности.