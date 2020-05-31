"Умный" браслет Xiaomi Mi Band 5 могут представить уже 11 июня

Так, источники один за другим публикуют информацию, согласно которой официальный аккаунт Xiaomi Mall в китайской соцсети WeChat заявил о том, что долгожданный браслет Mi Band 5 представят именно что 11 июня. При этом никаких подробностей о том, каким именно получится грядущее устройство, опубликовано не было.