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"Умный" браслет Xiaomi Mi Band 5 могут представить уже 11 июня
Это значительно раньше, чем предполагалось ранее
Последние несколько недель по сети ходит множество разговоров о новом “умном” браслете от Xiaomi — Mi Band 5. Сейчас же, судя по данным интернет-инсайдеров, стало известно, что устройство могут представить уже 11 июня текущего года.
Так, источники один за другим публикуют информацию, согласно которой официальный аккаунт Xiaomi Mall в китайской соцсети WeChat заявил о том, что долгожданный браслет Mi Band 5 представят именно что 11 июня. При этом никаких подробностей о том, каким именно получится грядущее устройство, опубликовано не было.
Напомним, что последние утечки утверждают, что новый Mi Band оснастят возможностью отслеживать 11 видов тренировок, при этом также браслет получит получит функцию определения уровня насыщения кислородом крови, поддержку голосового помощника Amazon Alexa и NFC-модуль даже в международной версии. Так это или нет, узнаем, судя по всему, уже совсем скоро.