Умный экран Apple с камерой и Apple Intelligence выйдет уже в 2025 году

Новинка станет универсальным центром управления для умного дома, объединив функции Siri, HomeKit и видеосвязи через FaceTime. Изначально экран планировали выпустить весной, но из-за технических проблем с реализацией ИИ-функций в iOS 18.4 проект пришлось отложить.

По данным Bloomberg, теперь устройство может выйти уже до конца 2025 года. Экран будет работать на новой операционной системе homeOS, получит аккумулятор для автономной работы и интерфейс в стиле режима StandBy.

Новинка сможет управлять устройствами умного дома и запускать приложения Apple. Особый акцент сделан на интеграции с голосовым помощником нового поколения.

Также Apple разрабатывает более продвинутый вариант — с роботизированной подставкой и встроенным ИИ-помощником с «характером». Этот гаджет пока задерживается и выйдет, скорее всего, не раньше 2026 года.