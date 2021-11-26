Умный камуфляж для военной техники НАТО попал на видео

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Умный камуфляж для военной техники НАТО попал на видеоМаскировка похожа на видеокадры
Во Франции на Форуме инновационных технологий в военно-промышленной сфере FID-2021 был представлен инновационный маскировочный комплекс Salamandre для бронетехники.
Информации о новинке мало, известно только, что это многоспектральная система, предназначенная для камуфлирования любой бронетехники, созданная французской группой Nexter. Камуфляж состоит из множества ячеек, которые создают визуальную, похожую на видеокадр, маскировку.
На видео ниже вы можете ознакомиться с представленной разработкой.
Источник: Dambiev