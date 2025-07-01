Умный ошейник для кошек с ИИ научился определять стресс у питомца

Ошейник и приложение уже мониторили основные параметры поведения животного: когда кот ест, пьет, спит, бегает, гуляет, отдыхает, ухаживает за собой и даже когда тошнит (эта функция пока в тестовом режиме). Также приложение отслеживает дыхание и температуру тела питомца, что помогает контролировать его общее состояние здоровья.

Кроме того, Catlog может помочь найти пропавшую кошку, так как отслеживает местоположение и настроения питомца, что полезно для активных и любознательных животных.

В обновлении с искусственным интеллектом компания использовала данные 46 тысяч кошек и более 10 миллиардов показателей, чтобы точнее определять стресс у животных. Уровень стресса рассчитывается на основе показателей температуры, дыхания и поведения кота в целом. При появлении тревоги в приложении появляется специальный значок с изображением кошачьей головы и молнии.