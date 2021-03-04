Умственные способности каракатицы оказались равны детским

В рамках научной работы ученые решили провести детский Стэнфордский «зефирный» эксперимент, но на каракатицах. Напомним, что исследование проводится для того, чтобы выяснить, способны ли дети откладывать удовольствие ради получения двойной выгоды. В его рамках ребенка сажали напротив сладости, сообщив при этом, что если он сможет продержаться 14 минут и не съест их - ему увеличат порцию в два раза. В ходе этой работы было установлено, что дети действительно способны продержаться ради двойной выгоды.

Это же исследование провели на каракатицах, только вместо сладостей использовали мясо креветок. Так, порядка шести каракатиц поместили в емкость с водой, в которой располагалось две камеры. В одной из них находились королевские креветки, которые не являются фаворитами каракатиц, в другой же были более любимые им травяные креветки. На дверях, в свою очередь, были специальные знаки, распознавать которые каракатиц заблаговременно научили. К пример, треугольник означал, что дверь откроется только через 130 секунд, тогда как квадрат говорил о закрытой двери, а круг - мгновенное открытие. Каракатицы оказались способны ждать для получения двойной выгода, равно как и дети.