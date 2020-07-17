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Уничтожение машины МЧС Армении дроном-камикадзе из Азербайджана попало на видео
В наш век даже подобные эпизоды становятся достоянием общественности
В рамках конфликта между Арменией и Азербайджаном, обе стороны атакуют военную технику друг друга. Но учитывая, что мы живем в “цифровую эпоху”, подобные столкновения стали куда ближе, чем были ранее. Так, например, уничтожение машины МЧС Армении дроном-камикадзе из Азербайджана попало на видео, которое само собой опубликовали в сети
Источником видеозаписи стал Telegram-канал “Военный Осведомитель”. Судя по опубликованному фрагменту, взрыв произошел в момент, когда машина стояла прямо на обочине, после чего с места происшествия поднялся столб черного дыма.
Напомним, что боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе начались еще 12 июля, причем продлилось все это около трех дней. 16 июля противостояние вспыхнуло с еще большей силой, в результате чего Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.