Уничтожение российских зенитных комплексов "Панцирь" в Ливии объяснили "мертвой зоной"

Согласно их словам, в которых они ссылаются на официальные тактико-технические характеристики ЗРПК, “Панцирь-С1” достаточно ограничен по зоне обзора, причем “как на малых, так на средних, а также на больших высотах, в том числе на минимальной высоте и максимальной скорости, либо на максимально большой высоте и максимальной скорости”.

При этом в “Звезде” все же отмечают, что боевые характеристики ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства находятся на том уровне, при котором российские “Панцирь-С1” все же могут справиться с их уничтожением.