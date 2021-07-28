Уникальная находка — мозг в виде окаменелости, которому 310 миллионов лет

Окаменелости тканей мозга проанализировали учёные из различных ВУЗов, объединённых в исследовательскую группу. Отмечается, что несмотря на возраст находки, останки краба в целом, а главное мозг, сохранились на удивление хорошо. Это обусловлено тем, что в месте раскопок, Мазон-Крик, в штате Иллинойс, в почве содержится белый глинистый минерал каолинит.

Также источник отметил, что анатомия этих членистоногих почти не изменилась за всю историю их эволюции.