Уникальная находка — мозг в виде окаменелости, которому 310 миллионов лет

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Уникальная находка — мозг в виде окаменелости, которому 310 миллионов летУченым такое попадается очень редко
Речь идёт об окаменелых останках доисторического краба Euproops danae. Мозг этого членистоногого сохранился, несмотря на то, что ему уже 310 млн. лет.
Окаменелости тканей мозга проанализировали учёные из различных ВУЗов, объединённых в исследовательскую группу. Отмечается, что несмотря на возраст находки, останки краба в целом, а главное мозг, сохранились на удивление хорошо. Это обусловлено тем, что в месте раскопок, Мазон-Крик, в штате Иллинойс, в почве содержится белый глинистый минерал каолинит.
Также источник отметил, что анатомия этих членистоногих почти не изменилась за всю историю их эволюции.