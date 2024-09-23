Уникальное российское беспилотное аэротакси останется «на бумаге»

В Новосибирске завершили работы над проектом беспилотного циклолета, который планировался для МЧС и как городское аэротакси. По информации СМИ, разработка должна была продолжаться до 2027 года, но потенциальный заказчик отказался финансировать проект, что и стало основной причиной его закрытия.

Артур Бильский, заместитель директора Института теплофизики СО РАН, рассказал, что команда успела изготовить беспилотник весом 60 кг и подготовила техническое задание на летающий автомобиль. Однако, как отметил Бильский, проект не получил поддержки от заказчика, и работы над ним были приостановлены.

Проект был утверждён научно-техническим советом Фонда перспективных исследований, а в его реализации участвовали несколько организаций, включая научно-исследовательский институт авиации и компании «АВАКС-Геосервис» и «Флэш-М». В разработке предусматривались две базовые модели с различными размерами. Тем не менее, авторы подчёркивают, что подобные аппараты не имеют аналогов, поскольку за столетия было множество неудачных попыток создать что-то похожее. Как отметили эксперты, отказ одного из винтов может привести к падению, так как конструкция не предполагает крыльев для безопасного планирования.