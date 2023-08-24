Уникальный и эффективный способ очистки одежды от радиации придумали в Росатоме

Учёные из Радиевого института им. В. Г. Хлопина, который входит в Госкорпорацию «Росатом», разработали инновационный способ очистки одежды от радиоактивных веществ. Этот метод использует жидкий фреон и не имеет мировых аналогов. Суть метода заключается в растворении радиоактивных веществ во фреоне с последующим переводом его в газообразное состояние, что позволяет эффективно очищать одежду и возвращать фреон в цикл для повторного использования.

До этого, для очистки радиоактивной одежды использовались большие специализированные устройства, но новая технология позволяет создавать компактные мобильные установки, что облегчает их транспортировку и применение в нештатных ситуациях. Применение фреона также сокращает объем радиоактивных отходов после очистки на 350 раз и упрощает утилизацию этих веществ.

Этот проект был реализован в рамках инициативы АО «ТВЭЛ», организации, занимающейся выводом из эксплуатации ядерно-радиационно опасных объектов. Радиевый институт им. В. Г. Хлопина является лидером в области атомных исследований, радиохимии и атомной энергетики в России, и с этим инновационным методом он открывает новые возможности для безопасной обработки радиоактивной одежды и её повторного использования.