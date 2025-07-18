Уникальный метеорит с Марса весом 24,7 кг ушёл с молотка за $5,3 млн

Это крупнейший из известных фрагментов Марса, обнаруженных на Земле. Камень откололся от поверхности Красной планеты после столкновения с астероидом и был найден в Сахаре на территории Нигера в ноябре 2023 года.

Метеорит покрыт характерной красновато-коричневой коркой и имеет углубления на поверхности, образовавшиеся при прохождении через атмосферу Земли.

Химический анализ подтвердил его марсианское происхождение: состав NWA 16788 схож с образцами, собранными зондом Viking в 1976 году.