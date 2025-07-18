Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2025, 09:45
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Уникальный метеорит с Марса весом 24,7 кг ушёл с молотка за $5,3 млн

Интересный экземпляр
На аукционе Sotheby's был продан уникальный марсианский метеорит NWA 16788 весом 24,67 кг за $5,3 млн.
Уникальный метеорит с Марса весом 24,7 кг ушёл с молотка за $5,3 млн
© Sotheby's

Это крупнейший из известных фрагментов Марса, обнаруженных на Земле. Камень откололся от поверхности Красной планеты после столкновения с астероидом и был найден в Сахаре на территории Нигера в ноябре 2023 года.

Метеорит покрыт характерной красновато-коричневой коркой и имеет углубления на поверхности, образовавшиеся при прохождении через атмосферу Земли.

Химический анализ подтвердил его марсианское происхождение: состав NWA 16788 схож с образцами, собранными зондом Viking в 1976 году.

Уникальный метеорит с Марса весом 24,7 кг ушёл с молотка за $5,3 млн
© Sotheby's

Подобные метеориты чрезвычайно редки: из более чем 77 000 зарегистрированных метеоритов, лишь около 400 признаны марсианскими. NWA 16788 почти на 70% крупнее предыдущего крупнейшего известного экземпляра.

Объект ранее хранился в Италии и выставлялся в музее Итальянского космического агентства. Личности покупателя и прежнего владельца не разглашаются.

Источник:Sotheby's
Автор:Булат Кармак
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